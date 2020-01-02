Футбол: «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги

«Арсенал» в 21-м туре Английской премьер - лиги выиграл в домашнем матче у команды «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Хозяева поля вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря точному удару Николя Пепе. Второй мяч в ворота соперников забил Сократис Папастатопулос, установив окончательный счет.
Отметим, что это первая домашняя победа «Арсенала» с октября 2019 года. Лондонцы набрали 27 очков и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице, у них сейчас 31 очко.
Футбольный клуб «Арсенал» является рекордсменом по количеству сезонов подряд, проведённых в высшем дивизионе чемпионата Англии, начиная с 1919 года.