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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Футбол: «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: iz.ru

Футбол: «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги
Эмблема АПЛ

«Арсенал» в 21-м туре Английской премьер - лиги выиграл в домашнем матче у команды «Манчестер Юнайтед».  Встреча завершилась со счетом 2:0.

Хозяева поля вышли вперед уже на 8-й минуте благодаря точному удару Николя Пепе. Второй мяч в ворота соперников забил Сократис Папастатопулос, установив окончательный счет.

Отметим, что это первая домашняя победа «Арсенала»  с октября 2019 года. Лондонцы набрали 27 очков и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в турнирной таблице, у них сейчас 31 очко.

Футбольный клуб «Арсенал» является рекордсменом по количеству сезонов подряд, проведённых в высшем дивизионе чемпионата Англии, начиная с 1919 года.

ЕЧ

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