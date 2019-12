Хоккеисты молодежной сборной России выиграли у Германии со счетом 6:1

Сборная России по хоккею обыграла команду Германии и вышла в четвертьфинал молодежного Чемпионата мира. Хоккеисты молодежной сборной России обыграли соперников из Германии со счетом 6:1 (2:0, 3:0, 1:1).

На седьмой минуте первого периода отличился Кирилл Марченко. Он забил первую шайбу и через семь минут увеличил отрыв, забив вторую шайбу.

Также в этом матче две шайбы в ворота Германии забил Павел Дорофеев. По одному голу немцам забили Григорий Денисенко и Дмитрий Воронков. Счет "размочил" Нино Киндер. Хоккеисту молодежной сборной Германии удалось забить гол престижа на предпоследней минуте матча.

Kirill Marchenko with his first of the tournament! He goes top shelf to beat Germany's Hendrick Hane and it's 1-0 @russiahockey ! #WorldJuniors pic.twitter.com/s0hpDbnETc