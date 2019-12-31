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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Назван состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов

, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Назван состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов
Екатерина Глазырина, vk.com/ekaterina_glazyrina

Назван состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Союз биатлонистов России (СБР) сообщил, что составы команд были сформированы по итогам турнира "Ижевская винтовка", завершившегося в конце декабря.


Этапы Кубка мира по биатлну пройдут: в Оберхофе (Германия) 6–12 января и Рупольдинге (Германия) 13–19 января, а также в Поклюке (Словения) 20–26 января.
В составе команды:

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова.

На этапах Кубка IBU в словацком Осрблье (10–12 января) и в польском городе Душники-Здруй (16–19 января) выступят:

Мужчины: Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Алексей Слепов, Вадим Филимонов, Ильназ Мухамедзянов.

Женщины: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева, Виктория Сливко.

ИЧ

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