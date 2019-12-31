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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сборная России по хоккею будет бороться за выход в четвертьфинал Молодежного Чемпионата Мира

, 11:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: regnum.ru

Сборная России по хоккею будет бороться за выход в четвертьфинал Молодежного Чемпионата Мира
Фото из соцсетей, Instagram russiahockey

Сборная России по хоккею сыграет против команды Германии в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира. Встреча пройдёт 31 декабря в Чехии.

На сегодняшний день сборная нашей страны занимает четвёртое место в группе В и имеет активе три очка. Россияне проиграли Чехии и США и одержали разгромную победу над Канадой со счетом 6:0.

Соперники российской команды, Германия, также набрали три очка в трёх играх, проиграв США и Канаде и обыграв Чехию.

Теперь нашим спортсменам необходимо обыгрывать сборную Германии, в противном случае они покинут турнир уже после группового этапа.

Сборная России, с учётом побед сборной СССР, является лидером мирового хоккея по количеству побед на чемпионатах мира — всего в ее арсенале 27 побед (22 сборной СССР и 5 сборной России).

ЕЧ

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