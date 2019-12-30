Главный тренер сборной по самбо: «Наша задача – не загубить спортсмена и оправдать его надежды»

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30 декабря 2019, 18:47 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

Для самбистов 2019 стал знаковым. Прошло немало крупных турниров: II Европейские игры, чемпионат мира и Европы. Главный тренер сборной по самбо Дмитрий Трошкин рассказал «Аргументам недели», изменился ли уровень российских спортсменов, а также поделился, какое соревнование для него было самым ярким в этом году.

– Год назад Международный олимпийский комитет (МОК) дал временное признание Международной федерации самбо (ФИАС). Как на это отреагировали ваши коллеги? Почувствовала ли команда другое отношение?

– Сначала хочу сказать, что это большой шаг в продвижении самбо в Олимпиаду. За этот год сделано немало. Делается все возможное, чтобы популяризировать наш вид спорта. На все знаковые мероприятия приезжают представители МОК.

Не скажу, что почувствовали к себе другое отношение, но заметил, как многие страны позитивно зарядились от такой новости. Это даёт новый толчок национальным федерациям других стран. Они смогут чаще выезжать полными составами на соревнования и учебно-тренировочные сборы. Увеличиваются финансовые возможности.

Сейчас мы имеем временный статус признания нашего вида спорта. Когда получим постоянный – ещё неизвестно. Но чтобы его получить, надо постоянно над этим работать. Например, карате, которое будет на Олимпиаде 2020, имело временный статус в течение 20 лет.

– В этом году прошло немало крупных соревнований. Что для вас было ярким и запоминающимся?

– Наверное, II Европейские игры. Они проходят раз в четыре года, по сути это маленькая Олимпиада. Участвовать в них – почетно, но это и большая ответственность. Если сравнивать Европейские игры с чемпионатами мира, то на играх гораздо выше эмоциональный накал. Но, несмотря на эмоции, команда выступила достойно. Отмечу Руслана Багдасаряна, Андрея Перепелюка, Елену Бондареву. Они ярко отборолись, уверенно выиграли все встречи. Неудачно выступил наш лидер Артём Осипенко, 7-кратный чемпион мира. На II Европейских играх он был знаменосцем российской делегации. Мы проанализировали его поражение. Наше мнение: ему не хватило эмоционального запаса. Он растратил его перед играми на многочисленные интервью, встречи и т.д. Вот эмоции и отняли все силы. А эмоциональный запал важен. Нужно правильно настроиться, зарядиться. Как показала практика, за счет физики и техники не победишь на турнире.

После Европейских игр в ноябре Артём должен был выступать на чемпионате мира в Сеуле. Но получил серьёзную травму, у него лопнула грудная мышца. Услышали громкий щелчок в зале. Мы считаем, это тоже эмоциональная перегрузка после игр. Надеюсь, в марте Осипенко восстановится к чемпионату России.

Чемпионат мира в Сеуле – сложное мероприятие. Долгий перелёт, другой часовой пояс. Были сложности с мужской сборной командой. Из 9 спортсменов троих пришлось заменить из-за медицинских показаний. Артём Осипенко, Александр Бондарев и Александр Фёдоров получили травмы. Мы заменили их вторыми номерами нашей сборной. Несмотря на это, команда выступила очень достойно. Девчонки вообще выше головы прыгнули, взяли 7 золотых медалей. Боевые самбисты выступили стабильно. Вообще наша задача – первое общекомандное место.

На мой взгляд, все прошло достойно. Не перезагрузили команду, выстроили правильную тактику. Всё сложилось хорошо. Тут сработал и психоэмоциональный фактор: у нас хорошая атмосфера в коллективе. Нет такого, что кто-то кого-то «подсиживает», и человек не знает, летит ли он на турнир в итоге или нет. Все знают свои задачи, никто никому не мешает, ребята наоборот друг другу помогают.

– Как оцениваете уровень наших спортсменов в этом году? Он стал выше?

– Я бы сказал всё стабильно. Конкуренция внутри страны сама выводит людей на определённый уровень. Тройка с чемпионата России – это спортсмены высокого класса. Хочу сказать, что в течение пяти лет только 30% участников команды меняется. Костяк остаётся прежним. Бывает же, что кто-то два года назад был в лидерах, потом снова возвращается. Есть тёмные лошадки. Например, Тагир Тагиров. Его сначала не было видно, а потом он стал вторым на чемпионате России. Обычно же с юношества видишь, у кого что получается, кто останется в спорте.

– Вы главный тренер сборной России по самбо с 2002 года. Как за 17 лет изменились соревнования, спортсмены, конкуренты?

– Соревнования стали более качественными, появился порядок. Всё строго соблюдено: форма, залы и т.д. В России есть планка, которую стараемся держать. Если говорить о других странах, то многие блестяще проводят турниры. Бывает, что где-то слабо, но это крайне редко. Все национальные федерации относятся к проведению соревнований очень серьезно.

Что касается нашей команды, все без изменений. Мы изначально заложили постулаты, которых придерживаемся и их не меняем. Спортсмен приходит в сборную и у него появляется вторая семья. Наши «ветераны» не дают молодежи расслабиться. Этим они нам помогают. Показывают своим примером, как нужно себя вести. Они гиперответственные. Например, Мурат Хасанов, 11-кратный чемпион мира, не пропустил ни одного сбора. Хотя мог себе позволить, учитывая его уровень. Он понимал, на него смотрит молодежь. Если рушить построенную годами дисциплину, все посыплется. Даже когда молодые возмущались, Мурат говорил так, что всем сразу всё становилось понятно.

Конкуренты, конечно, выросли, их стало больше. Подтянулись испанцы, итальянцы, сербы.

Африканские борцы тоже хороши. В боевом самбо увозят медали. Африканцы очень способные. Быстро обучаемые. Об этом говорил заслуженный мастер спорта России по самбо, тренер сборной России по самбо Дмитрий Максимов. Он приезжал неоднократно к ним с мастер-классами. В Китай тоже летал работать, но там ребята почему-то не раскрываются как самбисты. Вроде и нация сама по себе дисциплинированная, и их много, есть из кого выбирать. Кроме этого, система подготовки у них советская, наша. Есть все факторы, чтобы они были перспективными, но что-то как-то не идёт у них...

В Грузии, Белоруссии – отличные спортсмены. Подключились Монголия, Туркмения. Они хорошо показали себя в этом году.

Отдельно отмечу Францию. За последние 2-3 года они приезжают полным составом. Не каждая страна может такое позволить. А они находят возможность. С чемпионатов Европы и мира всегда с медалями уезжают. Федерация самбо Франции делает большую работу, просто молодцы.

– Дмитрий Викторович, а вы изменились за это время?

– Подрос немного, на 20 лет. Мне стало проще работать, потому что появился опыт. Раньше были ситуации, которые заставали тебя врасплох. Сейчас понимаешь, как лучше действовать. В первый раз всегда непонятно, не знаешь, что верно, а что нет. Только время показывало, как правильно.

С ребятами уже есть определенная модель взаимодействия. С каждым нужно общаться, потому что без доверия нельзя работать. Надо объяснять по полочкам, что, зачем и почему надо что-то делать. Тут ещё момент: тренеры сборной не видят ребят каждый день. Потому что те работают у себя дома с личными тренерами, которые готовят их с младшего возраста. Потом их воспитанники попадают к нам в сборную. Главная цель тренеров сборной – грамотно подвести самбистов к основным международным стартам. Это большая ответственность перед тренерами, которые вложили в своих учеников всю душу и силы. Наша задача – не загубить спортсмена и оправдать его надежды.

Ксения КАЛУГА