Мечты сбываются: «Трактор» исполнил желание юного болельщика

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30 декабря 2019, 15:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Последние дни перед Новым годом – это время, когда сбываются мечты, и даже взрослые начинают верить в чудеса, особенно, если помогают Деду Морозу их делать.

Павлу Заякину 11 лет, он просто бредит хоккеем, болеет за «Трактор». К сожалению, ещё в 5 лет Павлу был поставлен диагноз очень серьезного гематологического заболевания, при котором о таком травмоопасном спорте как хоккей можно забыть навсегда. Но мечты есть мечты, и под Новый год они должны сбываться. Павел со своей мамой написали письмо на «Елку желаний», а Дед Мороз передал его в «Трактор». Что из этого получилось, смотрите в сюжете Трактор-ТВ:

Ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=OKmpuG49d4g&feature=youtu.be