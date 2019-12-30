Москвичи поддержали акцию «Закалённая Россия – Здоровая страна»

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30 декабря 2019, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

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По всей стране прошла Всероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». Жители Липецка, Владивостока, Великого Новгорода, Перми, Барнаула и других городов окунулись в ледяную воду местных водоёмов. Москвичи тоже поддержали эту идею.

Молодые люди записали видео, где они облились холодной водой. После процедуры жители столицы поделились впечатлениями: «Чувствую себя, как будто Бог внутри меня», «Ощущения классные, непередаваемые». «Впечатления замечательные, даже вообще нехолодно», – сказал Виктор Ленберг, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» района Нагатино-Садовники.

«Молодёжь Москвы за здоровую Россию», – прокричали участники акции. Они также поздравили всех с наступающим Новым годом.