Хоккеист российской сборной заявил, что американцам просто повезло

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30 декабря 2019, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Фото: pixabay.com

Хоккеист Александр Хованов назвал везением победу сборной Соединённых Штатов над российской командой в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею.

По мнению Хованова, на ход матча повлияла первая шайба, которую удалось забить американцам. При этом хоккеист считает, что команде-сопернику просто повезло.

«Было важно, кто первый забьет. Мы продолжали хорошо играть, в третьем периоде наращивали темп, но у соперника хорошо сыграл вратарь. Забей мы свои голы – игра бы повернулась в другую сторону… В голе, который они забили, им немного повезло. Непонятно, как залетел», - рассказал Хованов.