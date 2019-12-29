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29 декабря 2019, 13:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Александр Емельяненко, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разочарован боем брата Федора и американца Куинтона Джексона, который прошел в рамках турнира Bellator 237 в Японии. Поединок завершился победой Федора Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Федор Емельяненко победил американца Джексона в первом раунде поединка Bellator в Японии

Оценивая бой брата и американского спортсмена, Емельяненко-младший выразил разочарование его ходом.

Он только и смог сказать: "Ходят наступают друг на друга".

Ранее на этой неделе братья Емельяненко обменялись любезностями. Старший из братьев Федор сказал, что на сегодняшний день Александр для него мертв. По его признанию, ему жаль людей, которые оказываются с ним рядом. В ответ Емельяненко-младший упрекнул Федора в глупости и возмутился, что тот "хоронит при жизни родного и живого брата". По мнению Александра, у Федора много амбиций, эмоций и самовлюбленности.