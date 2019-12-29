Капитан канадской сборной извинился перед россиянами за свое поведение

Скандальный инцидент произошел на Молодежном чемпионате мира по хоккею. Капитан сборной Канады Баррет Хейтон показал пренебрежение к России. Это оказалось случайной оплошностью. Хейтон извинился и объяснил свое поведение.
Сборная России победила канадцев со счетом 6:0. Скандал разгорелся уже после игры. Заиграл гимн Российской Федерации. И Баррет Хейтон не снял шлем во время его исполнения.
«Я приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России», — заявил позднее капитан сборной Канады: «Как лидер этой команды, я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян».
В свою очередь с извинениями выступила Федерация хоккея Канады.