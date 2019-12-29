Три воспитанницы Этери Тутберидзе вошли в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы

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29 декабря 2019, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

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Три воспитанницы группы тренеров Этери Тутберидзе вошли в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы-2020. В женском одиночном катании на чемпионате Европы выступят чемпионка России Анна Щербакова и Алена Косторная и Александра Трусова, занявшие соответственно второе и третье места.

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Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 20 по 26 января в австрийском Граце.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что состав сборной России сформирован по спортивному принципу исходя из результатов чемпионата России, завершившегося 28 декабря в Красноярске.

Среди мужчин на ЧЕ-2020 Россию представят Дмитрий Алиев, Артур Даниелян и Александр Самарин.

В парном катании - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин и Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.