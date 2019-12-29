Победительница чемпионата мира по самбо Ольга Митина: «Спорт должен быть вне политики»

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29 декабря 2019, 10:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Ольга Митина не понаслышке знает, что такое череда поражений, после которых опускаются руки. Но, пережив сложности со здоровьем и частые проигрыши, она собралась и завоевала титул чемпионки мира. О непростом пути к золотой медали, жизни во Владивостоке и переезде в Москву она рассказала корреспонденту «Аргументов Недели».

– Ольга, в ноябре вы стали победительницей чемпионата мира по самбо в Южной Корее. Поздравляю! Расскажите, насколько сложным был путь к этой медали?

– Путь был непростым. В 2017 году я уже ездила на чемпионат мира, но проиграла в полуфинале. Принять поражение оказалось сложно, была эмоциональная опустошенность. В 2018 вновь последовали неудачи: проиграла чемпионат России, не отобравшись на чемпионаты Европы и мира. В начале этого года я травмировала колено, поэтому не тренировалась в полном объеме два месяца. Работать на ковре начала всего за три недели до чемпионата России. Понимала, что не выполнила должный объём работы, но старалась не фокусироваться на этих мыслях. Настраивала себя на максимальный результат. Всё получилось, я выиграла. После победы мне сделали операцию. Перед поездкой на чемпионат мира ,я участвовала в двух турнирах, где проиграла. Эти поражения помогли мне серьёзно отнестись к подготовке. Не скрою, что появились сомнения, переживала, давил груз ответственности. Постоянные мысли о соревнованиях не давали покоя, я плохо спала.

– Соперники на этом чемпионате были сильные?

– На таких соревнованиях случайных людей не бывает. Но на этом чемпионате подгруппа была особенно сильной – собрались опытные и уже показавшие себя самбистки. Первая встреча была с Анастасией Шевченко из Украины, которая в 2017 году стала чемпионкой мира. Я знала, что она волевая и всегда идёт до конца. Тем не менее мне удалось верно оценить ситуацию и победить. Далее я провела ещё две встречи со спортсменками из Казахстана и Беларуси, выиграла и прошла в финал. Схватка за первое место была с француженкой Авророй Кабанне, у которой я одержала досрочную победу со счетом 8:0.

– Что почувствовали, когда поняли, что победили?

– Это было состояние радости, смешанное с опустошением. Я достигла поставленной цели, осуществила свою мечту. Когда сошла с ковра, мой тренер Павел Владимирович Фунтиков сказал: «Молодец, тренируемся дальше». Я понимаю, что победа на чемпионате мира накладывает ещё большую ответственность. Соперники не дремлют, поэтому теперь предстоит работать ещё больше и лучше.

– Как думаете, что помешало одержать победу на первом чемпионате мира? Почему вас преследовала цепочка поражений?

– Думаю, в моем случае причина была психологическая. Я настолько переоценила эти соревнования, что не смогла себя правильно настроить. Было трудно сконцентрироваться, сосредоточиться на действиях. Я допускала массу ошибок, которые и приводили к поражению.

– В каком возрасте вы начали заниматься самообороной без оружия?

– Я родом из Владивостока. Самбо занимаюсь с 10 лет. Когда училась в четвёртом классе, к нам в школу пришла чемпионка мира Кристина Квачан. Она вела набор в клуб самбо «Амазонка», и мне сразу захотелось стать её воспитанницей. На тот момент в школе тренировались четыре чемпионки мира. Это сильно впечатлило. Интересно, что в «Амазонке» занимаются одни девушки, и клуб при этом считается одним из самых сильных в России. Перед глазами всегда был отличный пример, ведь я в живую наблюдала, как тренируются чемпионки мира и Европы.

– Когда вы только начинали, сталкивались со стереотипом, что самбо – не женский спорт?

– Часто слышу такое мнение и могу сказать, что все зависит от девушки. Только она принимает решение какой быть, какие качества в себе развивать, оставаться женственной или меняться, ровняясь на мужской пол. Самбо действительно требует определенных качеств, свойственных больше мужчинам. Но при правильном отношении спортсменки становятся только лучше, приобретая много ценных качеств, необходимых в современной жизни.

– Ольга, а когда вы решили переехать в Москву?

– Пару лет назад в моей жизни начался новый этап. Я закончила учёбу, достигла успехов в спорте и поняла, что нужно двигаться дальше. В 24 года переехала в Москву. К такому решению подтолкнуло осознание, что хочу остаться в спорте и дальше профессионально заниматься самбо. Я узнала о школе «Самбо-70», где работает Павел Владимирович Фунтиков, и поняла, что хочу тренироваться под его руководством. Конечно, присутствовало волнение, переживала, как сложатся отношения с коллективом и тренерским составом, но адаптация прошла прекрасно.

– Недавно исполком Всемирного антидопингового агентства на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных спортивных турнирах. Многие считают, что лучше не ехать на соревнования, чем выступать под нейтральным флагом. Что думаете вы?

– Я считаю, что спорт всегда вне политики. Честные спортсмены, которые добросовестно тренируются, показывают результаты, посвящают всего себя спорту, отдают время и здоровье, должны самостоятельно принимать решение. Они сами выбирают, ехать ли под нейтральным флагом, либо отказаться от выступления вовсе. Это их решение, которое никто не может осуждать.