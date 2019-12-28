Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова. После короткой программы лидировала Алена Косторная. Щербакова показала сложную и красивую произвольную программу, безупречно. Судьи поставили ей высший балл.
По итогам двух программ у Ани оценка оказалась выше, и она стала победительницей чемпионата России.
На втором месте - Алена Косторная. "Бронза" досталась Александре Трусовой. Алена в шестиминутной программе допустила, как она сама говорит, "помарочки". Саша Трусова не смогла показать все свои достоинства, ей не удались ее коронные прыжки.
Трусова расплакалась из-за неудачного выступления. Но ее быстро успокоила тренер Этери Тутберидзе.
Щербакова, Косторная и Трусова - воспитанницы команды Этери Тутберидзе, в которой работают Сергея Дудаков и Даниил Глейхенгауз.