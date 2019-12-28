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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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"Всем встать" - восхищена Татьяна Тарасова выступлением фигуристки Анны Щербаковой

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Щербакова, фото: vk.com/shcherbakova_anna

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхищена выступлением фигуристки Анны Щербаковой.  Анна на произвольной программе идеально выполнила все сложнейшие элементы. 

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В ее программе - четыре четверных прыжка.  После того, как Щербакова откатала программу без единого замечания, Татьяна Анатольевна призвала всех встать. "Всем встать" - сказала Тарасова и сама встала.

"Крошка, рыбка, умница", - захвалила она Аню. За технику Щербаковой поставили 108  балла, а ее общий результат за произвольную - 182 балла. "Невероятно", - оценил выступление соратник Татьяны Анатольевны.
Напомним, Евгения Медведева снялась с чемпионата России. Впервые в спортивной карьере Женю подвел конек, точнее - ботинок. Она сильно расстроена, как и ее поклонники.

ИЧ

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