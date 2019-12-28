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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на чемпионате России среди спортивных пар

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на чемпионате России среди спортивных пар
Бойкова и Козловский, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский победили на чемпионате России среди спортивных пар. По сумме двух программ Бойкова и Козловский заработали 233,66 балла.

Женя Медведева сошла с дистанции?

Женя Медведева сошла с дистанции?

После короткой программы Бойкова и Козловский занимали второе место.  И  блестяще откатали произвольную программу и завоевали "золото".

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Козловский (@dimakozlovski)20 Ноя 2019 в 9:01 PST

Пара опередила двукратных чемпионов Европы Евгению Тарасову и Владимира Морозова (233,19). У Тарасовой и Морозова - "серебро".

Третье место на чемпионате России заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Их результат - 219,72 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли четвертое место.

Расстроила своих поклонников и огорчена сама фигуристка Евгения Медведева.  У Жени на тренировке сломался ботинок. Вместе со своим наставником Брайаном Орсером Медведева предприняла все меры, но коньки восстановить не удалось. По словам Жени, ботинок подломился. Они сняли лезвие, переставили на новые ботинки. Что-то примотали скотчем. Но все не то. Кататься невозможно, чтобы нормально выполнить элементы. Но еще и катание на сломанном коньке опасно для здоровья фигуристки. Найденные в Красноярске коньки по размеру не подошли, и еще по разным причинам.

Поэтому Жене пришлось сняться с соревнований в Красноярске. Евгения Медведева подчеркнула, что такое произошла впервые в ее жизни.

Теперь она не сможет участвовать в чемпионате Европы и мира. Команда отбирается на чемпионате России. Получается, что сезон для Медведевой з-за ЧП с коньком завершен.  Женя намерена готовиться к следующему сезону.

ИЧ

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