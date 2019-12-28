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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Женя Медведева сошла с дистанции?

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

Женя Медведева сошла с дистанции?
Евгения Медведева, фото: vk.com/evgeniaarmanovnamedvedeva

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева завершила выступление на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Красноярске. Женя показала короткую программу, а от выступления в произвольной программе отказалась.

О том, что Медведева не продолжит соревнование, стало известно после публикации списка на старт. Ее фамилии в списке нет.
Результам  Евгении Медведевой за короткую программы - 71,08 балла, она заняла пятое место.

Оказывается, Жене пришлось выступать в коньках, которые сломались накануне на тренировке. Фигуристка попыталась тренироваться в новых коньках, Но выступать в них не рискнула. На предстартовой тренировке перед произвольной программой 28 декабря Медведева исполнила один элемент из заявленной программы и досрочно покинула  репетицию.

После короткой программы лидирует Алёна Косторная, которая побила свой рекорд на финале Гран-при. У нее 89,86 балла. Вторая — Анна Щербакова 79,96 балла.Третья - Саша Трусова - 76,46 балла.
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ИЧ

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