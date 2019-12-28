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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Медведева извинилась перед фанатами за холодность

, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Медведева извинилась перед фанатами за холодность
Фото: соцсети

Российская фигуристка Евгения Медведева извинилась перед своими болельщиками. По мнению спортсменки, она слишком холодно отреагировала на реакцию трибун во время выступления.

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По словам Медведевой, речь идет о выступлении в короткой программе на чемпионате России, который прошел в Красноярске. Девушка призналась, что первенство оказалось очень сложным. Также россиянка отметила, что поддержка болельщиков очень помогла ей на льду.

«Честно говоря, мне болельщики очень помогли. Хочу извиниться, что я, возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката. Но прокат выдался тяжелым, поэтому пользуясь сейчас возможностью, хотела бы поблагодарить за такую теплоту, за подарки. Впечатления, конечно, сегодня колоссальные», - сказала она.

АБ

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