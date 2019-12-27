Латвия присоединилась к акции «Закаленная Россия – Здоровая страна»

К масштабному марафону «Закалённая Россия – Здоровая страна» присоединилась Латвия. Местные моржи опубликовали видео, в котором выразили поддержку всем участникам.
29 декабря по всей России любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоёмов и рек и обольются холодной водой. Будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию.
Жители сердца Прибалтики не остались в стороне. Фанаты закаливания из Латвии поделились видео, где они ныряют в холодную воду местного озера. «Закалённые люди – здоровая страна», – прокричали пловцы.
Участников марафона становится больше с каждым днём. Всероссийскую акцию поддержат губернаторы Приморского края, Вологодской и Кемеровской областей, президент Федерации зимнего плавания России Константин Сиденко и многие политические и общественные деятели России, знаменитые спортсмены, артисты.
Подробности акции читайте по ссылке
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