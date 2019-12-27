Латвия присоединилась к акции «Закаленная Россия – Здоровая страна»

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27 декабря 2019, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

К масштабному марафону «Закалённая Россия – Здоровая страна» присоединилась Латвия. Местные моржи опубликовали видео, в котором выразили поддержку всем участникам.

29 декабря по всей России любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоёмов и рек и обольются холодной водой. Будет установлен мировой рекорд по массовому закаливанию.

Жители сердца Прибалтики не остались в стороне. Фанаты закаливания из Латвии поделились видео, где они ныряют в холодную воду местного озера. «Закалённые люди – здоровая страна», – прокричали пловцы.

Участников марафона становится больше с каждым днём. Всероссийскую акцию поддержат губернаторы Приморского края, Вологодской и Кемеровской областей, президент Федерации зимнего плавания России Константин Сиденко и многие политические и общественные деятели России, знаменитые спортсмены, артисты.

Подробности акции читайте по ссылке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @krepros25 Дек 2019 в 8:57 PST