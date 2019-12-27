Жители Башкортостана ждут россиян на марафоне «Закалённая Россия – Здоровая страна»

//Спорт 13+

27 декабря 2019, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Масштабная акция «Закаленная Россия – Здоровая страна» стартует 29 декабря в 11 часов утра по местному времени. Жители Чечни, Чувашии, Тюмени, Москвы, Якутии и многих других городов и регионов уже заявили о своем участии и нырнули в местные водоемы. Совсем недавно присоединился Башкортостан.

Жители республики выложили в Сеть видео, в котором призывают всех любителей закаливания присоединиться ко Всероссийскому марафону «Закалённая Россия – Здоровая страна».

«Дорогие друзья, любители здорового образа жизни и закаливания, мы приглашаем вас принять участие в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна». Давайте сделаем массовый флешмоб, – призывают жители Башкирии. – Вместе мы сила! Ура!».