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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Жители Башкортостана ждут россиян на марафоне «Закалённая Россия – Здоровая страна»

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Башкортостана ждут россиян на марафоне «Закалённая Россия – Здоровая страна»
globallookpress.com

Масштабная акция «Закаленная Россия – Здоровая страна» стартует 29 декабря в 11 часов утра по местному времени. Жители Чечни, Чувашии, Тюмени, Москвы, Якутии и многих других городов и регионов уже заявили о своем участии и нырнули в местные водоемы. Совсем недавно присоединился Башкортостан.

Жители республики выложили в Сеть видео, в котором призывают всех любителей закаливания присоединиться ко Всероссийскому марафону «Закалённая Россия – Здоровая страна».

«Дорогие друзья, любители здорового образа жизни и закаливания, мы приглашаем вас принять участие в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна». Давайте сделаем массовый флешмоб, – призывают жители Башкирии. – Вместе мы сила! Ура!».

КК

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