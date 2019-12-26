«Закаляйтесь вместе с нами!»: Якутия участвует в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»

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26 декабря 2019, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

29 декабря по всей России пройдёт масштабная акция «Закаленная Россия – Здоровая страна». В 11 часов утра по местному времени наша страна установит мировой рекорд по массовому закаливанию.

Участников марафона с каждым днём увеличивается. Присоединились Томская и Нижегородская области, Чувашия, Чечня. Якутия тоже не осталась в стороне. Республика Саха заявила о своем участии в акции. Общественная организация здорового образа жизни и закаливания «Саха Моржи» опубликовала видео в Сеть. В ролике члены клуба уже ныряют в проруби и бегают по холодному снегу. «Закаляйтесь вместе с нами!» – призывают жители Якутии.

Регистрация для участия в марафоне vk.com/krepros instagram.com/krepros fb.me/kreprossia 8-953-501-90-37 krepros@yandex.ru