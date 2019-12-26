Врач Васильков: При Бескове и Романцеве штанг в «Спартаке» не было

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26 декабря 2019, 15:41 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Бывший врач «Спартака» и сборных СССР и России Юрий Васильков, фото: соцсети

Бывший врач «Спартака» и сборных СССР и России Юрий Васильков в интервью еженедельнику «Аргументы недели» высказал свою версию причин высокого травматизма в «Спартаке» в последние годы.

«Травматизм вообще в футболе, может, и увеличился в связи с возросшими нагрузками, но ведь и медицина не стоит на месте, и питание улучшилось, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший врач «Спартака» и сборных СССР и России Юрий Васильков. - Раньше при определенных травмах люди заканчивали карьеру, а сейчас буквально любую можно вылечить. Главное, после тяжелых игр научились эффективно восстанавливать игроков. Сразу после матча начинается обследование. И если у игрока есть какой-то предвестник травмы (тянет, допустим, где-то), целенаправленно бросаем все средства медицины на этот участок тела. Надо очень скрупулезно подходить к подготовке футболистов. Столько факторов влияет на травматизм! У меня были футболисты, которые, чуть нагрузки увеличивались, рвали мышцы бедра – передней или задней группы. Чтобы докопаться до причины, приходилось узнавать, как человек родился, не было ли родовой асфиксии (удушья – прим. ред.). Вот что даже может влиять! Однажды докопались до мамы, да, говорит, была родовая асфиксия. Поэтому и рвал мышцы бедер… Что касается черной полосы в «Спартаке», действительно, после того, как я оттуда ушел, одно время у врачей работы было по горло. Тут дело еще и в том, что тренеры менялись каждый год. Футболисты не успевают привыкнуть к одному, как приходит новый тренер со своим подходом к тренировочному подходу, к нагрузкам, к упражнениям. Связывали травматизм в частности с нагрузками в тренажерном зале, со штангой. Но зачем здоровому скоростному нападающему эта штанга! Разве только на предсезонке, чтобы втянуть его в тренировочный процесс. При мне – я работал и при Бескове, и при Романцеве, штанг в «Спартаке» не было. Пусть со штангами работают хоккеисты – вот им штанги нужны! Обратите внимание на бедра футболистов и хоккеистов – небо земля! В свое время Тарасов начал ЦСКА тренировать со штангами, как в хоккее - продержался только четыре месяца, игроки начали жаловаться – стали деревянными! Футбол – это интеллектуальная игра. «Думайте! Думайте!» - говорил и Константин Иванович, и Олег Иванович».