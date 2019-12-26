Стал известен капитан молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира

Нападающий хоккейного клуба "Локомотив" Григорий Денисенко будет капитаном молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира в Чехии. Об этом стало известно из микроблога ярославского клуба в Twitter.
Команда российских спортсменов начнет выступление на турнире матчем с чехами в четверг. Также их соперниками на групповом этапе будут команды Канады, США и Германии. Соревнование пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце.
Григорий Денисенко является бронзовым призёром и лучшим бомбардиром чемпионата мира среди молодёжных команд 2019 года.