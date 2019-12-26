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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Стал известен капитан молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Стал известен капитан молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира
Фото из соцсетей, twitter @hclokomotiv

Нападающий хоккейного клуба "Локомотив" Григорий Денисенко будет капитаном молодежной сборной России по хоккею на чемпионате мира в Чехии. Об этом стало известно из микроблога ярославского клуба в Twitter.

Команда российских спортсменов начнет выступление на турнире матчем с чехами в четверг. Также их соперниками на групповом этапе будут команды Канады, США и Германии. Соревнование пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских Остраве и Тршинце.

Григорий Денисенко является бронзовым призёром и лучшим бомбардиром чемпионата мира среди молодёжных команд 2019 года. 

 

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