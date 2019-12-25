Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади

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25 декабря 2019, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в традиционном хоккейном матче, который прошёл на катке на Красной площади. Матч начался вечером в среду, 25 декабря.

Владимир Путин вышел на лёд под номером 11 в составе команды в форме красного цвета. Вместе с ним в матче приняли участие Министр обороны России Сергей Шойгу, а также хоккеисты Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Сергей Федоров и Павел Буре.

В команду-противника вошли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и губернатор Тулы Алексей Дюмин, предприниматели Владимир Потанин, Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, а также музыкант Игорь Бутман.