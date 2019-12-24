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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Футболист Федор Смолов рассказал о своих отказах зарубежным клубам

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sport-express.ru

Футболист Федор Смолов рассказал о своих отказах зарубежным клубам
Фото из соцсетей, Instagram smolovfedor_10

Футболист сборной России Федор Смолов в интервью Евгению Савину признался: он рассчитывал на чемпионат мира и что после турнира будет интерес от нормальных команд. Летом последние были предложения, но пока ничего не получилось.

На вопрос Савина: «От каких клубов отказался?», спортсмен уверенно отвечает: "С «Лион», «Марсель», «Бордо» я даже не разговаривал. «Вольфсбург» был, "Гладбах", «Вест Хэм» тоже предлагали. С последним вариантом странно получилось. Месяц отпуска я находился в «Краснодаре», болела приводящая мышца, а в Англии чемпионат в разгаре. Я побоялся, что уеду и не сыграю ни матча до чемпионата мира".

Смолов рассказал, что думал о клубах немного другого уровня. На протяжении года-полутора шли переговоры с "Дортмундом", но не получилось, потому что футболист Тухель ушел из клуба.

Федор Смолов - российский футболист, нападающий московского «Локомотива». В 2018 году стал заслуженным мастером спорта России.

ЕЧ

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