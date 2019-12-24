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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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А судьи кто?: один из арбитров футбольного матча отстранен пожизненно

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

А судьи кто?: один из арбитров футбольного матча отстранен пожизненно
Фотобанк АН

Марокканский арбитр Хишам Тиази наказан пожизненной дисквалификацией. Он назначил четыре одиннадцатиметровых удара в одной игре.

О произошедшем сообщает Франс Пресс со ссылкой на заявление Королевской марокканской футбольной федерации. Известно, что Тиази обслуживал матч чемпионата Марокко между клубами "Олимпик Хурибга" и "Юссуфия Беррешид". Встреча состоялась 21 декабря и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Олимпика". Три гола хозяев и единственный мяч "Юссуфии" были забиты с пенальти.

Однако федерация посчитала, что судья допустил грубые ошибки, которые повлияли на исход игры.

Ранее российский футбольный союз принял решение: футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этой нормы грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей.

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