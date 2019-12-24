В акции «Закаленная Россия – Здоровая страна» участвуют жители Кузбасса

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24 декабря 2019, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

По всей России 29 декабря пройдёт масштабная акция «Закаленная Россия – Здоровая страна». Каждый день всё больше регионов и городов заявляют о своем решении поддержать эстафету. Сегодня это сделала Федерация зимнего плавания Кузбасса. Мероприятия пройдут в Кемерово, Новокузнецке и Юрге.



В воскресенье, 29 декабря, передавая друг, другу эстафету все любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в холодную воду местных океанов, морей, водоемов и рек. В акции примут участие губернаторы регионов страны, президент Федерации зимнего плавания России Константин Сиденко и многие политические и общественные деятели, знаменитые спортсмены и артисты. Сделают это и жители Кузбасса.



Сегодня представители клуба закаливания «Снегири» опубликовали видео, где призывают всех кузбассовцев принять участие в эстафете, которая в частности пройдёт на Красном озере в Кемерове. «Эта акция объединит всех любителей зимнего плавания. Мы хотим поставить рекорд по массовому закаливанию, поэтому призываем всех поддержать нас», – отметили фанаты закаливания.

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