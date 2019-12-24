Жители Барнаула будут закаляться перед Новым годом

Барнаул присоединился к Общероссийской акции «Закалённая Россия – Здоровая страна», которая состоится 29 декабря. Любители здорового образа жизни со всей страны нацелились установить мировой рекорд по массовому закаливанию.
К марафону подключились Чечня, Чувашия, Тольятти, Набережные Челны, Тюмень, Москва. Присоединился и Барнаул. Самые активные жители города уже ныряют в ледяную воду и зовут желающих закаляться прийти к озеру Пионерское 29 декабря.
Напомним, что акцию «Закаленная Россия - Здоровая страна!» поддержали губернаторы Приморского края, Вологодского и Кемеровских областей, президент Федерации зимнего плавания России Константин Сиденко, а также политические деятели России, артисты и знаменитые спортсмены.
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