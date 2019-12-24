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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Жители Барнаула будут закаляться перед Новым годом

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Барнаула будут закаляться перед Новым годом
globallookpress.com

Барнаул присоединился к Общероссийской акции «Закалённая Россия – Здоровая страна», которая состоится 29 декабря. Любители здорового образа жизни со всей страны нацелились установить мировой рекорд по массовому закаливанию.

К марафону подключились Чечня, Чувашия, Тольятти, Набережные Челны, Тюмень, Москва. Присоединился и Барнаул. Самые активные жители города уже ныряют в ледяную воду и зовут желающих закаляться прийти к озеру Пионерское 29 декабря.

Напомним, что акцию «Закаленная Россия - Здоровая страна!» поддержали губернаторы Приморского края, Вологодского и Кемеровских областей, президент Федерации зимнего плавания России Константин Сиденко, а также политические деятели России, артисты и знаменитые спортсмены.

 

 
 
 
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Публикация от @krepros23 Дек 2019 в 11:45 PST

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