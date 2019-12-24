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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Российский футбольный союз будет штрафовать за оскорбление судей

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Российский футбольный союз будет штрафовать за оскорбление судей
Фотобанк АН

Российский футбольный союз ввел запрет на публичную критику судей. Об этом заявил глава организации Александр Дюков.

Согласно решению, футболисты, тренеры и руководители клубов смогут публично заявлять только об обращении в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. За нарушение этой нормы грозит штраф от 200 до 400 тыс. рублей.

Также Дюков отметил, что РФС сам будет комментировать спорные судейские решения. Определенное количество должностных лиц дает свою оценку, никто не будет закрываться, все будет будет доводиться до широкой общественности.

Глава РФС поделился: тема судейства горячая, решение они будут находить в своем узком кругу, не апеллируя к СМИ и болельщикам.

ЕЧ

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