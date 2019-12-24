Российская шахматистка Горячкина оценила свои силы в преддверии матча за звание чемпионки мира

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24 декабря 2019, 16:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

Фото из соцсетей

Российская шахматистка Александра Горячкина заявила: она готова к матчу за звание чемпионки мира. Спортсменка чувствует себя очень уверенно, о чем рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

Турнир за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и российской претенденткой Горячкиной состоится в январе 2020 года. Первую часть матча девушки сыграют в Шанхае с 4 по 12 января, вторую - во Владивостоке с 15 по 25 января.

Александра говорит, что хорошо поработала во время подготовки к соревнованиям и надеется, что этого будет достаточно.

Александра Горячкина является двукратной победительницей женского Кубка России, чемпионкой России 2015 и 2017 годов.