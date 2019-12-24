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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Тренер «Тамбова»: Мелкадзе на тренировках такие вещи показывает!

, 13:58 [ «Аргументы Недели», ]

Тренер «Тамбова»: Мелкадзе на тренировках такие вещи показывает!
Сергей Первушин, фото соцсети

Капитан сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии РФС и «Спорт-Экспресс». В голосовании участвовали и российские тренеры (16 человек), но в их число не вошел Сергей Первушин из «Тамбова». Еженедельник «Аргументы недели» позвонил Первушину в Тамбов и узнал лучшую пятерку чемпионата по его версии. 

 

«Дзюба, действительно, лучший, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» тренер «Тамбова» Сергей Первушин. - 2-3 место пусть делят Алексей Миранчук и Крыховяк из «Локомотива». Поляк нас в Саранске похоронил (22 ноября – прим. ред.) – два гола забил. Четвертый -  Мелкадзе, своих то надо ставить! 5-й – Соболев. Что касается Мелкадзе, уверен, он скоро будет футболистом топ-уровня, должен еще прибавить – молодой еще. На тренировках такие вещи показывает! Думаю, в «Спартаке» в следующем году у него все получится. Жалко, конечно, терять такого игрока. Но ничего не поделаешь! Он у нас в аренде до лета. Надеюсь, также ярко отыграет весеннюю часть чемпионата и поможет нам решить задачи. Думаю, в «Тамбове» он раскрылся потому, что заиграл раскрепощено, в «Спартаке» же давление большое…»

 

Пятерка лучших игроков РФПЛ от Сергея Петрушина:

1. Артем Дзюба («Зенит»)

2-3. Алексей Миранчук и Гжегож Крыховяк (оба «Локомотив»)

4. Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

5. Александр Соболев («Крылья Советов») 

 

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