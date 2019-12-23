Чувашия присоединилась к акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»

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23 декабря 2019, 19:54 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

В воскресенье, 29 декабря, состоится Всероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». Количество участников марафона с каждым днём увеличивается. Сегодня уже более 50 регионов РФ готово окунуться в прорубь или облиться холодной водой. Губернаторы Приморского края, Вологодской и Кемеровской областей тоже решили закаляться.

Сегодня к акции присоединилась Чувашская республика. Жители региона опубликовали в социальных сетях видео, где они нырнули в ледяную воду. «Если хочешь быть здоров, закаляйся. Если хочешь быть здоров, окунайся», – прокричали любители здорового образа жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @krepros22 Дек 2019 в 6:40 PST