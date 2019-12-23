Профессор Хигир: Леонид Слуцкий по натуре

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23 декабря 2019, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Слуцкий Леонид, тренер, twitter.com

Леонид Слуцкий вернулся в Россию – он будет тренировать казанский «Рубин». Профессиональные и человеческие качества этого тренера разбирает эксперт еженедельника «Аргументы недели» профессор психологии, автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир.

Леонид Викторович Слуцкий – родился 4 мая 1971-го. Леонид – от древнегреческого «Лев». Викторович – от латинского «Победитель». Сочетание благоприятное. Как родившийся в год Кабана Слуцкий очень упрямый, вспыльчивый. Майский – все время мается. Брезгливый. Очень ранимый. Артистичный. Интеллигентный, начитанный. Никогда не кричит на игроков, крики на тренировках и в матчах – это подсказ. Никогда не переходит на оскорбления. Умеет дружить. Демократичный, у него всегда прекрасный контакт с игроками и болельщиками. Не любит ходить к начальству. Футболисты к нему могут обратиться, прийти в любое время. Это, конечно, очень импонирует игрокам. Великолепное чувство юмора, умеет рассмешить, рассказать анекдот, историю.

Но вот парадокс. При всех этих качествах Слуцкий очень одинокий, склонен к депрессии. У него много комплексов. Когда один, может даже заплакать. Он - "одинокий волк".

Уехал в Голландию по личным обстоятельствам. Но человек очень любознательный – это тоже способствовало отъезду. Большой труженик. Творческая натура. Молодец – быстро выучил английский. Во время матча качается вперед назад, как Валерий Лобановский - это неустойчивость нервной системы. Боязливый, не рисковый. Часто неуверен в себе, но никогда вида не подаст.

Очень приятное лицо. В нем не видно жестокости. Форма носа, крупная нижняя губа, круглый подбородок, крупные уши – это доброта. Добавим к этому приятный тембр голоса. Поэтому его любят дети, он вообще идеальный детский тренер. Глубокие морщины на лбу – это перенесенные стрессы, депрессивные состояния.

Низкий тембр голоса – из-за специфического заболевания связок.

Некоторые выводы.

Слуцкий – прекрасный человек, но как тренер по гамбургскому счету весьма среднего уровня. Впрочем, как и большинство тренеров России, где их роль не столь высока, как в Европе - результаты главным образом зависят от набора игроков. Если Казань не купит нужных Слуцкому футболистов, команда не прибавит. Слуцкий – требовательный тренер, но ему не хватает «кнута» и, главное, авторитета – ведь сам не играл на высоком уровне.

Оценка профессиональных и человеческих качеств Леонида Слуцкого (по 10-бальной системе):

- Умение создать здоровую атмосферу в коллективе – 10

- Требовательность – 8

- Творческое начало - 10

- Чувство юмора - 10

- Дипломатичность - 9

- Общительность - 5

- Открытость - 3

- Конфликтность - 1

- Ранимость - 8

- Самолюбие - 9

- Аналитический ум – 10

- Твердость характера – 2

- Упрямство - 8

- Умение приспосабливаться - 8

- Самостоятельность в решениях – 4

- Самокритичность – 4

- Дотошность - 8

- Способность пойти на риск - 4

- Исполнительность – 7

- трудолюбие – 10

- Уверенность в своих силах - 3