Хабиб Нурмагомедов снова стал отцом

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23 декабря 2019, 09:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Стало известно, что чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурманомедов стал отцом в третий раз. У бойца и его супруги Патимат уже есть четырехлетняя дочка Фатима и двухлетний сын Магомед.

О том, что жена Нурмагомедова беременна третьим ребенком, стало известно в сентябре. Радостной новостью поделился отец и по совместительству тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов. «У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего», - рассказал он.

Несмотря на то, что Хабиб и Патимат в браке уже 10 лет, никто не знает, как выглядит супруга бойца. «Он считает, что ее красота должна принадлежать только ему», - рассказал об убеждениях сына Нурмагомедов-старший.