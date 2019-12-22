"Нашел чем гордиться", - в сети возмущены Александром Емельяненко, убившем лося

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22 декабря 2019, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Емельяненко, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко возмутил пользователей сети, опубликовав в Instagram фото с убитым лосем. Оказывается, Емельяненко увлекается охотой. Гуляет по лесу с собакой.

"Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося, Алтай лося победил в схватке один на один!" - рассказал спортсмен.

Как же возмутились фолловеры! "Обидеть беззащитное животное и это вы называете победой?!"

"Не пойму тебя Саня... Зачем убивать ради забавы или трофея живое существо ? Нашел чем гордиться... Из ствола и кустов, выпустил пулю в животное, которое просто гуляло по лесу и никому ничего не делало плохого..." - раскритиковали Емельяненко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)22 Дек 2019 в 1:10 PST