"Нашел чем гордиться", - в сети возмущены Александром Емельяненко, убившем лося

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко возмутил пользователей сети, опубликовав в Instagram фото с убитым лосем. Оказывается, Емельяненко увлекается охотой. Гуляет по лесу с собакой.
"Гуляя по лесу с Алтаем, мы встретили лося, Алтай лося победил в схватке один на один!" - рассказал спортсмен.
Как же возмутились фолловеры! "Обидеть беззащитное животное и это вы называете победой?!"
"Не пойму тебя Саня... Зачем убивать ради забавы или трофея живое существо ? Нашел чем гордиться... Из ствола и кустов, выпустил пулю в животное, которое просто гуляло по лесу и никому ничего не делало плохого..." - раскритиковали Емельяненко.
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