Головин получил шестерку, будущее тренера Жардима все еще под вопросом

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22 декабря 2019, 13:28 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Александр Головин, globallookpress.com

Еженедельника «Аргументы недели» продолжает следить за выступлением Александра Головина во Франции. За матч против «Лилля» (5:1) он получил от «Экип» шесть баллов.

Бывает же такое! Во вторник «Монако» в Кубке Лиги у себя дома был всухую раздолбан «Лиллем» - 0:3, в субботу уже в матче чемпионата на том же стадионе команды снова вошли в клинч, «Лилль» продолжил голевую серию (открыл счет уже на 13-й минуте), но затем был отправлен в нокаут пятью (!) голами. «Экип» поставила Головину шестерку, что ниже общекомандной - 6,6. Самую же большую оценку получил тренер Жардим – девятку! Это еще больше запутало ситуацию с тренером, до матча все были уверены – дни его в «Монако» сочтены, перед новогодними каникулами уволят мужика. Теперь же увольнение под большим вопросом. Вице-президент Олег Петров после матча демонстративно сухо поздравил Жардима, а затем заявил прессе буквально следующее: «Начало сезона было очень сложным. По непонятным для меня причинам мы оказались на последнем месте, теперь же – на седьмом. Это прогресс, но все-таки команда заслуживает большего. Мы считаем, что надо прибавить. Сейчас будет пауза, все проанализируем, внесем коррективы и, надеюсь, они пойдут на пользу команде…» Что за коррективы? Пресса поняла так: Жардима таки уволят. Неспроста вчера в Монако вдруг прикатил безработный бывший тренер сборной Лоран Блан – не он ли сменщик? Среди кандидатов – уволенный из «Тоттенхэма» Почеттино, бывший тренер «Валенсии» Марселино, аргентинец Марсело Гальярдо… Но Жардим держится уверенно, вот его слова прессе: «Все нормально, начинаются каникулы. Мы с Олегом (Петровым) только поздоровались, разговора не было. Вообще со мной пока никто не говорил на эту тему (увольнения)…»

Вернемся к Головину. В общем рейтинге чемпионата Франции он опустился на 13-е место, средняя оценка – 5,75. Оценки Головина по турам (не играл в 1-м и 10-м, в 15-м остался без оценки): 4 - 6 – 7 – 6 – 7 – 9 – 6 – 3 - 6 – 5 – 7 – 5 – 4 – 6 – 5 - 6.

Как и ожидалось, набрав нужное количество матчей, получили право участвовать в общем рейтинге чемпионата Мбаппе и Неймар из «ПСЖ», и сразу же француз оказался на 3-м месте (средний балл – 6,11), а бразилец – на 4-м (6,1). За последний матч против «Амьена» (4:1) оба получили по восьмерке.