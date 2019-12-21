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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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За что Владимир Путин наградил главу Минспорта Павла Колобкова орденом

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

За что Владимир Путин наградил главу Минспорта Павла Колобкова орденом
Павел Колобков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил министра спорта РФ Павла Колобкова орденом Александра Невского за успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. О награждении главы Минспорта Колобкова орденом узнали СМИ, хотя официальной информации об этом опубликовано не было.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта удостоен награды за мундиаль.
Пресс-секретарь президента затруднился уточнить дату подписания соответствующего президентского указа. По словам Пескова, "это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу".

Песков также уточнил, что Павел Колобков был награжден до 9 декабря, когда исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить в России чемпионаты мира и Олимпиады.
Напомним, ЧМ-2018 прошел в 11 российских городах на 12 стадионах. Сборная России добилась лучшего в новейшей истории результата — выхода в ¼ финала мирового первенства. Победителем мундиаля стала команда Франции.

ИЧ

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