За что Владимир Путин наградил главу Минспорта Павла Колобкова орденом

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21 декабря 2019, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Павел Колобков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент России Владимир Путин наградил министра спорта РФ Павла Колобкова орденом Александра Невского за успешное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. О награждении главы Минспорта Колобкова орденом узнали СМИ, хотя официальной информации об этом опубликовано не было.

Министру спорта РФ вручили орден Александра Невского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что министр спорта удостоен награды за мундиаль.

Пресс-секретарь президента затруднился уточнить дату подписания соответствующего президентского указа. По словам Пескова, "это было какое-то время назад, и это, действительно, связано с тем, что была отмечена очень хорошая работа Министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу".

Песков также уточнил, что Павел Колобков был награжден до 9 декабря, когда исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить в России чемпионаты мира и Олимпиады.

Напомним, ЧМ-2018 прошел в 11 российских городах на 12 стадионах. Сборная России добилась лучшего в новейшей истории результата — выхода в ¼ финала мирового первенства. Победителем мундиаля стала команда Франции.