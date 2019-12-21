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21 декабря 2019, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

Елизавета Туктамышева, фото: vk.com/lizatuktamisheva

Опубликован список фигуристов - участников чемпионата России-2020 по фигурному катанию в Красноярске.

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске 26 декабря. Фигуристка Виктория Васильева снялась с чемпионата России.

На соревновании ее заменит Анастасия Грачева.

Женское одиночное катание

1. Анастасия Грачева (г. Санкт-Петербург)

2. Анастасия Губанова (г. Санкт-Петербург)

3. Анастасия Гулякова (г. Санкт-Петербург)

4. Станислава Константинова (г. Санкт-Петербург)

5. Алена Косторная (г. Москва)

6. Евгения Медведева (г. Москва)

7. Елизавета Нугуманова (г. Санкт-Петербург)

8. Софья Самодурова (г. Санкт-Петербург)

9. Серафима Саханович (г. Санкт-Петербург)

10.Ксения Синицына (г. Москва)

11. Мария Талалайкина (г. Санкт-Петербург)

12. Анастасия Тараканова (г. Москва)

13. Александра Трусова (г. Москва)

14. Елизавета Туктамышева (г. Санкт-Петербург)

15. Анна Фролова (г. Москва)

16. Ксения Цибинова (г. Москва)

17. Валерия Шульская (Оренбургская обл.)

18. Анна Щербакова (г. Москва)

Мужское одиночное катание

1. Дмитрий Алиев (г. Санкт-Петербург)

2. Сергей Воронов (г. Москва)

3. Петр Гуменник (г. Санкт-Петербург)

4. Артур Даниелян (г. Москва)

5. Андрей Зубер (г. Санкт-Петербург)

6.Макар Игнатов (г. Санкт-Петербург)

7. Владислав Катичев (Республика Мордовия)

8. Андрей Лазукин (г. Санкт-Петербург)

9. Глеб Лутфуллин (г. Санкт-Петербург)

10. Андрей Мозалев (г. Санкт-Петербург)

11. Егор Мурашов (г. Москва)

12.Александр Петров (г. Санкт-Петербург)

13. Александр Самарин (г. Москва)

14. Владимир Самойлов (г. Москва)

15. Даниил Самсонов (г. Москва)

16. Леонид Свириденко (г. Санкт-Петербург)

17. Антон Шулепов (г. Санкт-Петербург)

18. Илья Яблоков (г. Москва)

Парное катание

1. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Пермский край)

2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов (г. Санкт-Петербург)

3. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко (г. Москва)

4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (г. Санкт-Петербург)

5. Алиса Ефимова— Александр Коровин (г. Санкт-Петербург)

6. Полина Костюкович — Дмитрий Ялин (г. Санкт-Петербург)

7. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (г. Санкт-Петербург)

8. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (г. Москва)

9. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов (Пермский край)

10. Алина Пепелева — Роман Плешков (г. Москва)

11.Собинина Таисия — Володин Никита (г. Санкт-Петербург)

12. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (г. Москва / Республика Татарстан)

Танцы на льду

1. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин (г. Санкт-Петербург)

2. Софья Евдокимова — Егор Базин (Самарская обл.)

3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (г. Москва)

4. Мария Игнатьева — Михаил Брагин (Свердловская обл.)

5. Ксения Конкина — Павел Дрозд (г. Москва)

6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (г. Санкт-Петербург)

7. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Пермский край)

8. Елизавета Пасечник — ЕгорКолосовский (Нижегородская обл.)

9. Бетина Попова — Сергей Мозгов (г. Москва)

10. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (г. Москва)

11.Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (г. Москва)

12.Александра Степанова —Иван Букин (г. Москва)

13. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко (г. Москва)

14. Софья Шевченко — Игорь Еременко (г. Москва)

15. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов (г. Москва)

Участнков турнира назвала Федерация фигурного катания на коньках России.