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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Список фигуристов - участников чемпионата России-2020 по фигурному катанию в Красноярске

, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

Список фигуристов - участников чемпионата России-2020 по фигурному катанию в Красноярске
Елизавета Туктамышева, фото: vk.com/lizatuktamisheva

Опубликован список фигуристов - участников чемпионата России-2020 по фигурному катанию в Красноярске.
Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Красноярске 26 декабря. Фигуристка Виктория Васильева снялась с чемпионата России.

На соревновании ее заменит Анастасия Грачева.
Женское одиночное катание

1. Анастасия Грачева (г. Санкт-Петербург)
2. Анастасия Губанова (г. Санкт-Петербург)
3. Анастасия Гулякова (г. Санкт-Петербург)
4. Станислава Константинова (г. Санкт-Петербург)
5. Алена Косторная (г. Москва)
6. Евгения Медведева (г. Москва)
7. Елизавета Нугуманова (г. Санкт-Петербург)
8. Софья Самодурова (г. Санкт-Петербург)
9. Серафима Саханович (г. Санкт-Петербург)
10.Ксения Синицына (г. Москва)
11. Мария Талалайкина (г. Санкт-Петербург)
12. Анастасия Тараканова (г. Москва)
13. Александра Трусова (г. Москва)
14. Елизавета Туктамышева (г. Санкт-Петербург)
15. Анна Фролова (г. Москва)
16. Ксения Цибинова (г. Москва)
17. Валерия Шульская (Оренбургская обл.)
18. Анна Щербакова (г. Москва)

Мужское одиночное катание

1. Дмитрий Алиев (г. Санкт-Петербург)
2. Сергей Воронов (г. Москва)
3. Петр Гуменник (г. Санкт-Петербург)
4. Артур Даниелян (г. Москва)
5. Андрей Зубер (г. Санкт-Петербург)
6.Макар Игнатов (г. Санкт-Петербург)
7. Владислав Катичев (Республика Мордовия)
8. Андрей Лазукин (г. Санкт-Петербург)
9. Глеб Лутфуллин (г. Санкт-Петербург)
10. Андрей Мозалев (г. Санкт-Петербург)
11. Егор Мурашов (г. Москва)
12.Александр Петров (г. Санкт-Петербург)
13. Александр Самарин (г. Москва)
14. Владимир Самойлов (г. Москва)
15. Даниил Самсонов (г. Москва)
16. Леонид Свириденко (г. Санкт-Петербург)
17. Антон Шулепов (г. Санкт-Петербург)
18. Илья Яблоков (г. Москва)

Парное катание

1. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев (Пермский край)
2. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов (г. Санкт-Петербург)
3. Анастасия Балабанова — Алексей Святченко (г. Москва)
4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (г. Санкт-Петербург)
5. Алиса Ефимова— Александр Коровин (г. Санкт-Петербург)
6. Полина Костюкович — Дмитрий Ялин (г. Санкт-Петербург)
7. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (г. Санкт-Петербург)
8. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (г. Москва)
9. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов (Пермский край)
10. Алина Пепелева — Роман Плешков (г. Москва)
11.Собинина Таисия — Володин Никита (г. Санкт-Петербург)
12. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (г. Москва / Республика Татарстан)

Танцы на льду

1. Ольга Бибихина — Даниил Зворыкин (г. Санкт-Петербург)
2. Софья Евдокимова — Егор Базин (Самарская обл.)
3. Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро (г. Москва)
4. Мария Игнатьева — Михаил Брагин (Свердловская обл.)
5. Ксения Конкина — Павел Дрозд (г. Москва)
6. Екатерина Миронова — Евгений Устенко (г. Санкт-Петербург)
7. Аннабель Морозова — Андрей Багин (Пермский край)
8. Елизавета Пасечник — ЕгорКолосовский (Нижегородская обл.)
9. Бетина Попова — Сергей Мозгов (г. Москва)
10. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (г. Москва)
11.Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (г. Москва)
12.Александра Степанова —Иван Букин (г. Москва)
13. Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко (г. Москва)
14. Софья Шевченко — Игорь Еременко (г. Москва)
15. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов (г. Москва)
Участнков турнира назвала Федерация фигурного катания на коньках России.

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