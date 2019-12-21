Умер вратарь ЦСКА и сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников

//Спорт 13+

21 декабря 2019, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Пшеничников, фото: twitter.com/pfc_cska

Скончался чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА Юрий Пшеничников. Юрий Павлович Пшеничников ушел из жизни 20 декабря на 80-м году жизни. О его кончине сообщили в футбольном клубе ЦСКА.

Клуб выразил соболезнования родным и близким Юрия Павловича.

Пшеничников был легендарным вратарем. В 1968 году он стал обладателем приза "Вратарь года".

Юрий Пшеничников выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год, также он играл за ташкентский "Пахтакор". В составе сборной СССР Пшеничников провел 19 матчей, в том числе чемпионат Европы 1968 года, где занял с командой четвертое место.

"Великий вратарь светлая память ему!", "Помним...скорбим", - откликнулись футбольные болельщики.

Сегодня ушёл из жизни чемпион СССР 1970 года в составе #ЦСКА, обладатель приза Вратарь года-1968 Юрий Пшеничников. Выражаем соболезнования родным и близким Юрия Павловича pic.twitter.com/xjn40LTg3E — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 декабря 2019 г.