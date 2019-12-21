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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Умер вратарь ЦСКА и сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников

, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Умер вратарь ЦСКА и сборной СССР по футболу Юрий Пшеничников
Юрий Пшеничников, фото: twitter.com/pfc_cska

Скончался чемпион СССР 1970 года в составе ЦСКА Юрий Пшеничников. Юрий Павлович Пшеничников ушел из жизни 20 декабря на 80-м году жизни. О его кончине сообщили в футбольном клубе ЦСКА.

Клуб выразил соболезнования родным и близким Юрия Павловича.

Пшеничников был легендарным вратарем. В 1968 году он стал обладателем приза "Вратарь года".
Юрий Пшеничников выступал за ЦСКА с 1968 по 1971 год, также он играл за ташкентский "Пахтакор". В составе сборной СССР Пшеничников провел 19 матчей, в том числе чемпионат Европы 1968 года, где занял с командой четвертое место.
"Великий вратарь светлая память ему!", "Помним...скорбим", - откликнулись футбольные болельщики.

ИЧ

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