Стали известны условия, на которых Слуцкий пошёл в казанский «Рубин»

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20 декабря 2019, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Стала известна зарплата футбольного тренера Леонида Слуцкого, который недавно подписал пятилетний контракт с казанским клубом «Рубин». Ранее Слуцкий тренировал футболистов голландского «Витесса».

Известно, что в контракте с «Рубином» имеется некий бонус, если футбольный клуб сможет выйти в еврокубки. Также в случае положительной динамики 48-летний тренер сможет переподписать соглашение на более выгодных условиях. Отмечается, что если Слуцкий получит более выгодное предложение от одного из европейских клубов, то у него есть возможность разорвать контракт с ФК «Рубин».

Сейчас казанский клуб согласился выплачивать тренеру зарплату в размере 600 тысяч евро в год. Для сравнения, в «Витессе» в год ему выплачивали миллион евро.