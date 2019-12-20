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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Чечня участвует в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Чечня участвует в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»
pixabay.com

Во всех регионах страны 29 декабря пройдёт Общероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». Все любители моржевания и зимнего плавания окунутся в холодную воду местных водоёмов. По массовому закаливанию будет установлен новый рекорд. Участие во Всероссийской акции подтвердила Чеченская республика.

 «Это общероссийский праздник. Мы будем поддерживать здоровый образ жизни», – сказал министр Чеченской республики по физической культуре и спорту Ханариков Муса Абдул-Вахидович. Он также призвал всех россиян участвовать во Всероссийской акции.

Регистрация для участия:

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Fb.me/kreprossia

8-953-501-90-37

kpepros@yandex.ru

 

 
 
 
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КК

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