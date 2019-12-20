Чечня участвует в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»

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20 декабря 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Во всех регионах страны 29 декабря пройдёт Общероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». Все любители моржевания и зимнего плавания окунутся в холодную воду местных водоёмов. По массовому закаливанию будет установлен новый рекорд. Участие во Всероссийской акции подтвердила Чеченская республика.

«Это общероссийский праздник. Мы будем поддерживать здоровый образ жизни», – сказал министр Чеченской республики по физической культуре и спорту Ханариков Муса Абдул-Вахидович. Он также призвал всех россиян участвовать во Всероссийской акции.

Регистрация для участия: Vk.com/kpepros Instagram.com/kpepros Fb.me/kreprossia 8-953-501-90-37 kpepros@yandex.ru

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????????Спортивный Клуб "Пионер"???????? (@skpioner)19 Дек 2019 в 8:34 PST