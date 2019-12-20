Чечня участвует в акции «Закалённая Россия – Здоровая страна»

Во всех регионах страны 29 декабря пройдёт Общероссийская акция «Закалённая Россия – Здоровая страна». Все любители моржевания и зимнего плавания окунутся в холодную воду местных водоёмов. По массовому закаливанию будет установлен новый рекорд. Участие во Всероссийской акции подтвердила Чеченская республика.
«Это общероссийский праздник. Мы будем поддерживать здоровый образ жизни», – сказал министр Чеченской республики по физической культуре и спорту Ханариков Муса Абдул-Вахидович. Он также призвал всех россиян участвовать во Всероссийской акции.
Регистрация для участия:
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