Украинские спортсмены могут пропустить Олимпиаду в Токио из-за недофинансирования

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20 декабря 2019, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

Фотобанк АН

Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры 2020 в Токио. Причина – недостаток финансирования Федерацией легкой атлетики страны.

По словам президента Федерации Игоря Гоцула, выделенных государством денег с трудом хватает на покрытие текущих расходов. А о том, чтобы полноценно готовиться к соревнованиям, речи даже не идет.

Также существует риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Сейчас все оставшиеся средства брошены на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, и спортсмены завершили тренировки. Подготовка команды к Токио фактически остановлена и не будет возобновлена в январе – феврале.

В настоящее время юристы Федерации легкой атлетики Украины заняты подготовкой судебного иска. Его ответчиком выступит министерство культуры, молодежи и спорта. Адвокаты будут требовать денежных компенсаций.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио. Открытие состоится 24 июля 2020 года.