Украинские спортсмены могут пропустить Олимпиаду в Токио из-за недофинансирования

Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры 2020 в Токио. Причина – недостаток финансирования Федерацией легкой атлетики страны.
По словам президента Федерации Игоря Гоцула, выделенных государством денег с трудом хватает на покрытие текущих расходов. А о том, чтобы полноценно готовиться к соревнованиям, речи даже не идет.
Также существует риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду. Сейчас все оставшиеся средства брошены на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, и спортсмены завершили тренировки. Подготовка команды к Токио фактически остановлена и не будет возобновлена в январе – феврале.
В настоящее время юристы Федерации легкой атлетики Украины заняты подготовкой судебного иска. Его ответчиком выступит министерство культуры, молодежи и спорта. Адвокаты будут требовать денежных компенсаций.
Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио. Открытие состоится 24 июля 2020 года.