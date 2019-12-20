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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Украинские спортсмены могут пропустить Олимпиаду в Токио из-за недофинансирования

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvzvezda.ru

Украинские спортсмены могут пропустить Олимпиаду в Токио из-за недофинансирования
Фотобанк АН

Украинские спортсмены могут пропустить Олимпийские игры 2020 в Токио. Причина – недостаток финансирования Федерацией легкой атлетики страны.

По словам президента Федерации Игоря Гоцула, выделенных государством денег с трудом хватает на покрытие текущих расходов. А о том, чтобы полноценно готовиться к соревнованиям, речи даже не идет.

Также существует риск, что украинские легкоатлеты вообще могут не поехать на Олимпиаду.  Сейчас все оставшиеся средства брошены на то, чтобы дофинансировать тренировочные сборы за границей, и спортсмены завершили тренировки. Подготовка команды к Токио фактически остановлена и не будет возобновлена в январе – феврале.

В настоящее время юристы Федерации легкой атлетики Украины заняты подготовкой судебного иска. Его ответчиком выступит министерство культуры, молодежи и спорта. Адвокаты будут требовать денежных компенсаций.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио.  Открытие состоится 24 июля 2020 года.

ЕЧ

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