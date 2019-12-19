Леонид Слуцкий назначен главным тренером казанского ФК

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19 декабря 2019, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Слуцкий, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Футбольный тренер Леонид Слуцкий занял пост главного наставника казанского ФК "Рубин". Представители клуба уточнили, что контракт со Слуцким "заключен на пять лет".

Слуцкий собрался уходить с поста главного тренера "Витесса" после пятого подряд поражения команды

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonid Slutsky ???????? (@leonid.slutsky)19 Дек 2019 в 6:45 PST

Недавно "Рубин" расстался с наставником Романом Шароновым и его тренерским штабом. Шаронов тренировал казанскую команду, но в связи с отсутствием у него соответствующей лицензии для работы главным тренером, юридически эту должность занял испанский специалист Эдуардо Докампо.

Леонид Слуцкий в конце ноября подал в отставку с поста главного тренера голландской футбольной команды "Витесс" . Это решение он принял после поражения его команды "Херенвену" в матче 15-го тура чемпионата Голландии. "Витесс" проиграл "Херенвену" со счётом 2:3.