Леонид Слуцкий назначен главным тренером казанского ФК

Футбольный тренер Леонид Слуцкий занял пост главного наставника казанского ФК "Рубин". Представители клуба уточнили, что контракт со Слуцким "заключен на пять лет".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Недавно "Рубин" расстался с наставником Романом Шароновым и его тренерским штабом. Шаронов тренировал казанскую команду, но в связи с отсутствием у него соответствующей лицензии для работы главным тренером, юридически эту должность занял испанский специалист Эдуардо Докампо.
Леонид Слуцкий в конце ноября подал в отставку с поста главного тренера голландской футбольной команды "Витесс" . Это решение он принял после поражения его команды "Херенвену" в матче 15-го тура чемпионата Голландии. "Витесс" проиграл "Херенвену" со счётом 2:3.
???? pic.twitter.com/Mc2L0oXuTW— «Рубин» Казань (@fcrk) 16 декабря 2019 г.