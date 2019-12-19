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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Футболист Владимир Хозин поделился: он чуть не лишился ноги

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Футболист Владимир Хозин поделился: он чуть не лишился ноги
Фото из соцсетей, Instagram vladimir_khozin

О том, как чуть не потерял ногу, рассказал защитник футбольного клуба "Нижний Новгород" Владимир Хозин. Причиной случившегося явилась инфекция, полученная в результате травмы.

Известно, что футболист травмировал бедро в начале 2016 года. После продолжительного лечения Хозин вернулся в 17 тур сезона-2016/17 чемпионата России.

У Владимира была проблема с сухожилием и задней поверхностью бедра. После первой операции мужчине говорили о заражении неизвестной лихорадкой. Позже выяснилось: у спортсмена развивалась инфекция, открылся шов, и оттуда начало что-то вытекать. В итоге, состояние ухудшилось настолько, что ногу пришлось "чистить".

После завершения сезона состояние вроде бы нормализовалось , но уже на первых занятиях на сборах вновь появились странные ощущения.  Были отправлены снимки в Италию, сделано  очередное МРТ римскими специалистами, которые в один голос заговорили: "Друг, у тебя инфекция". В итоге, Хозину чудом спасли ногу.

Дебют юного Володи произошел в 2007 году. Юноша сыграл свой первый матч матч за «Ростов»в Премьер-лиге.

ЕЧ

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