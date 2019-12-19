Роднина сравнила футбольных болельщиков с фанатами фигурного катания

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19 декабря 2019, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Фото: pixabay.com

Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина выразила своё мнение относительно конфликтов в фигурном катании. «Мне кажется, нашему поколению больше повезло, потому что у нас не было Интернета», - считает спортсменка.

Роднина вспомнила, что во времена ее карьеры агрессивное поведение было свойственно только футбольным фанатам, а теперь эту черту переняли и поклонники фигурного катания. «Я буквально два дня назад прочитала, что фанаты Медведевой хотели встретиться с фанатами Загитовой и чуть не дошло до драки. Знаете, раньше это были фанаты футбола. А мы в фигурном катании всегда имели другую публику. Да, были те, кто любил одних или других, но это не выражалось в такой агрессивной форм», - отметила чемпионка.