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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Роднина сравнила футбольных болельщиков с фанатами фигурного катания

, 07:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Роднина сравнила футбольных болельщиков с фанатами фигурного катания
Фото: pixabay.com

Прославленная советская фигуристка Ирина Роднина выразила своё мнение относительно конфликтов в фигурном катании. «Мне кажется, нашему поколению больше повезло, потому что у нас не было Интернета», - считает спортсменка.

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Роднина вспомнила, что во времена ее карьеры агрессивное поведение было свойственно только футбольным фанатам, а теперь эту черту переняли и поклонники фигурного катания. «Я буквально два дня назад прочитала, что фанаты Медведевой хотели встретиться с фанатами Загитовой и чуть не дошло до драки. Знаете, раньше это были фанаты футбола. А мы в фигурном катании всегда имели другую публику. Да, были те, кто любил одних или других, но это не выражалось в такой агрессивной форм», - отметила чемпионка.

АБ

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