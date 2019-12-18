Иван Ургант посвятил Артему Дзюбе хокку

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18 декабря 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Иван Ургант, фото: Анатолий Ломохов/globallookpress.com

Известный телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале прочитал японское трехстишие хокку, посвященное нападающему петербургского футбольного клуба "Зенит" Артему Дзюбе.

Ургант зачитал шуточное стихотворение, сделав отсылку на фанатскую кричалку, которая спровоцировала громкий и продолжительный скандал в российском футболе после матча сборных России и Сан-Марино в отборе Евро-2020.

"Трава тянется к небу,

Дзюба бежит по ней.

Дзюба, не беги, иди… всё", - пошутил Ургант, которого цитирует Радио Sputnik. Отмечается, что шоумен произнес это японское трехстишие, соревнуясь с писателем Николаем Чиндяйкиным.