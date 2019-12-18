Фигуристка Евгения Медведева назвала перелеты бизнес-классом необходимостью

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18 декабря 2019, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, почему при перелётах выбирает в самолётах только бизнес-класс. По словам спортсменки, это не прихоть, а необходимость.

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«Бизнес-класс самолета – это необходимость, так как лично я летаю очень много, а перелеты длинные… потом болит спина, бедра, вообще все тело. Надо приходить в себя пару дней. А тренировки начинаются на следующий день после прилета. Поэтому удобные кресла в бизнес-классе - это важно», - рассказала фигуристка.

Медведева подчеркнула, что профессиональные спортсмены могут обходиться без предметов роскоши, однако никогда не должны экономить на своём здоровье.