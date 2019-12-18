Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Фигуристка Евгения Медведева назвала перелеты бизнес-классом необходимостью

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фигуристка Евгения Медведева назвала перелеты бизнес-классом необходимостью
Фото: соцсети

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, почему при перелётах выбирает в самолётах только бизнес-класс. По словам спортсменки, это не прихоть, а необходимость.

11-летняя россиянка продемонстрировала на соревнованиях четверной тулуп

11-летняя россиянка продемонстрировала на соревнованиях четверной тулуп

«Бизнес-класс самолета – это необходимость, так как лично я летаю очень много, а перелеты длинные… потом болит спина, бедра, вообще все тело. Надо приходить в себя пару дней. А тренировки начинаются на следующий день после прилета. Поэтому удобные кресла в бизнес-классе - это важно», - рассказала фигуристка.

Медведева подчеркнула, что профессиональные спортсмены могут обходиться без предметов роскоши, однако никогда не должны экономить на своём здоровье.

АБ

//картина дня

Политика

На Украине перекрыли границу в знак протеста

На Украине перекрыли границу в знак протеста

Фермеры перекрыли один из пунктов пропуска на границе Украины. Они протестуют против продажи земли. Об этом сообщила глава ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Тем временем в Киеве продолжаются массовые акции у стен Верховной Рады.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан