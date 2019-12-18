Вятские дзюдоисты отстояли честь региона

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18 декабря 2019, 17:55 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

В рамках проекта "Вятские витязи" 13-14 декабря в Уржуме прошли соревнования по дзюдо. Областной турнир по дзюдо среди юношей до 15 лет Юго-Восточного образовательного округа собрал более 120 спортсменов, которые представляли 12 команд из Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнича, Вятских Полян, Слободского; Уржума, Кумен, Ижевска, Елабуги, Йошкар-Олы и Мари-Турека.

К участникам турнира, посвященного памяти земляков, погибших в локальных войнах и конфликтах, обратился депутат Государственной Думы РФ, президент Федерации дзюдо Кировской области Олег Валенчук:





— Отдавая дань подвигу героев, молодые люди сами стремятся стать сильным, добиться успеха, быть патриотами своего Отечества. За последние годы секции дзюдо и самбо открылись практически во всех районах области, — говорится в поздравлении. — Именно детско-юношеский спорт позволяет выявлять «звездочек» и воспитывать настоящих, больших спортсменов, которые впоследствии защищают честь России на международных соревнованиях





В результате напряженных поединков на 2-х татами в личном зачете победы, преимущественно, одержали вятские спортсмены.





В номинациях турнира были награждены:

- «За лучшую технику» - Андрей Храмцов (г. Ижевск);

- «За волю к победе» - Никита Мельник (г. Киров);

- «Самый короткий поединок» - Георгий Ершов (г. Елабуга)

- «Красивый бросок» - Андрей Чупраков (г. Уржум)





А серебряного призера в весовой категории до 42 кг – Святослава Перминова из г. Слободского прямо на награждении поздравили с Днем рождения и вручили памятные подарки от оргкомитета турнира.





В рамках Фестиваля спортивных единоборств «Русские витязи» параллельно прошло первенство Уржумского муниципального района по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.





В неофициальном командном зачете места распределились следующим образом:

- I место – сборная команда Уржумского района;

- II место – сборная команда г. Кирова (СШ «Юность»);

- III место – сборная команда г. Слободского.





Победители и призеры награждались медалями, грамотами, статуэтками от министерства спорта и молодежной политики Кировской области, сладкими призами от областной Федерации дзюдо, специальными призами в номинациях от общественной организации ветеранов, участвовавших в контртеррористической операции в Чеченской Республике, Кубками, призами от фонда «Наследие Вятки».