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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Малкин заявил, что хочет большего

, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Малкин заявил, что хочет большего
Фото из соцсетей, Instagram e.malkin71geno

Хоккеист Евгений Малкин заявил, что, достигнутого рубежа в 400 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ ему мало.  Спортсмен рассчитывает на большее, и сдаваться не собирается.

Евгений забросил свою 400-ю шайбу во вторник в матче с "Калгари Флеймз". Отметим: голкипер стал четвертым игроком в истории клуба "Питтсбург Пингвинз" после Марио Лемье, Яромира Ягра и Сидни Кросби, кто преодолел данный рубеж.

Малкин отметил, что цифры хорошие, но хочется большего. Он также сказал: "Я чувствую эту необходимость прямо сейчас".

К слову, хоккеист является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, двукратным чемпионом мира, участником трёх Олимпийских игр и Заслуженным мастером спорта России.

ЕЧ

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