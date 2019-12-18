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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Одиннадцатая шайба Никиты Кучерова

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

Одиннадцатая шайба Никиты Кучерова
Фото из соцсетей, Instagram nikitakucherov86

Матч между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Оттава Сенаторз" завершился со счетом 4:3 в овертайме. Победу одержал хоккейный клуб из США. Свою одиннадцатую шайбу в нынешнем сезоне забросил российский форвард Никита Кучеров.

Также в составе «Тампы» отличились Седрик Пакетт, Брэйден Поинт и Энтони Чирелли.  У канадцев «героями» встречи стали Марк Боровицки, Коннор Браун и Энтони Дюклэр.

Напомним, что Кучеровым был подписан контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2013 году. Хоккеист также стал лауреатом премий «Тед Линдсей Эворд», «Харт Трофи» и был включён в первую символическую сборную всех звёзд.

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