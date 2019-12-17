В нашем футболе надо менять ущербную психологию

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17 декабря 2019, 18:58 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

До весны российский футбол ушел в отпуск. Зимних матчей плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, к которым мы уже привыкли, не будет. Остается только искать ответы на вечные русские вопросы: почему в 2019 году российские клубы коллективно провалились в Европе. Впервые за без малого 20 лет ни одна команда не вышла в евровесну. В чем причина?

Больше всего расстраивает то, что в действиях наших команд и игроков в заключительных матчах в Европе сквозили обреченность и неуверенность. В Лиге чемпионов нашему лидеру не хватило совсем чуть-чуть. Не повезло. Набрали 7 очков и заняли последнее место в группе. А помните, при Лучано Спаллетти в 2013 году набрали 6 очков и вышли в плей-офф со второго места. В решающем матче с «Бенфикой» играли на ничью, а надо было играть на победу. Вообще, сыграли слабо, несколько футболистов матч провалили. И мне непонятно, почему тренерский штаб не пытался что-то поменять, почему, скажем, не заменили Александра Ерохина, который буквально все заваливал, очень много ошибался. По большому счету, «Зенит» оказался не готов к Лиге чемпионов– Сейчас у «Зенита» не тот подбор футболистов, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Не хватает классных исполнителей.

Считаю, что некоторые игроки из команды Сергея Семака, например, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, вообще не прошли бы в основной состав во времена Лучано Спаллетти или Андре Вилла

Такое ощущение, что испытывали определенный комплекс перед соперниками - достаточно сказать, что практически не было ударов ни в створ, ни в сторону чужих ворот. А в единоборствах напрочь отсутствовали смелость и бесстрашие.

Коллективный провал, который мы увидели, - это закономерный итог того, что происходило с нашим футболом в последние годы. Сначала подвигом считалось просто выйти из группы, затем мы стали радоваться «достойным поражениям», а сейчас уже не считаем катастрофой даже поражения недостойные. Просто участвуем и всем проигрываем - ну и ладно. Что за ущербная психология?!

Безусловно, с Сергеем Семаком можно согласиться в том смысле, что ни одно, даже самое болезненное, поражение на футбольном поле нельзя поставить в один ряд с теми проблемами и бедами, которые могут случиться у человека в жизни. Действительно, само по себе слово «катастрофа» вряд ли применимо к спорту.

Однако считать поражения нормой тоже ни в коем случае нельзя. Команды должны ставить перед собой амбициозные цели - не просто сыграть матчи или выйти из группы, а добраться до решающих стадий розыгрыша европейских кубков. Если у тебя нет амбиций и ты не ставишь самые высокие задачи, то никогда ничего не добьешься! Нам необходимо значительно улучшить качество футбола в России. Мы отстаем от европейского во всех ключевых аспектах - по уровню технического оснащения, тактической подготовки, функциональной готовности и комплекса психологической уверенности. Смешно звучат и разговоры об усталости футболистов: летом они устают, потому что жара, сезон только начался и в него надо вкатиться, осенью - потому что матчи идут один за другим, а в ноябре-декабре - потому что «к концу года накопилась усталость». Хотя у каждого футболиста есть профессиональный контракт, где указаны не только обязательства клуба перед игроком, но и обязанности игрока перед клубом.

Уверен, что великолепная инфраструктура, хорошие финансовые возможности и правильный подбор игроков позволяют ведущим российским клубам ставить и решать амбициозные задачи, а не занимать в своих группах четвертые места после разгромных поражений.

Важно понимать, что уровень футбола в стране оценивается по выступлению наших клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы и по играм национальной команды на чемпионатах мира и Европы. А получилось так, что в 2018-2019 годах на должном уровне выступала только сборная.

У многих специалистов специализирующих на футбольных темах есть мнение, что на результаты еврокубков негативно повлиял переход на систему «осень-весна».Такие взгляды, заявления - дешевый популизм и попытка замаскировать реальные проблемы. Когда твоя команда недостаточно хорошо подготовлена, когда на должном уровне не проведена селекционная работа и когда футболисты проводят некачественную игру, легче всего все списать на посторонние факторы - на систему «осень-весна», на молодость, на развитие детско-юношеского футбола и так далее. И вроде как получается, ты уже и не виноват, что недостаточно хорошо выполнил свою работу. Это все система «осень-весна» помешала!

Главное, что не видно никаких реальных аргументов в пользу системы «весна-осень». Единственное, о чем твердят ее сторонники - климатический фактор. Но данный аргумент легко разбивается. Во-первых, играть в ноябре и декабре все равно придется - потому что в это же время проходят заключительные туры еврокубков, ради нас их никто не отменит. И как тогда быть нашим ведущим командам? Терять игровую практику и ехать куда-то на сборы и искать спарринг-партнеров?!

Во-вторых, в нашей стране снег может пойти и в октябре, и в апреле.

В-третьих, сейчас составляется климатический календарь - так что в холодное время года матчи проводятся в теплых регионах, где нет снега и мороза. Да и инфраструктура, построенная в ряде городов к чемпионату мира-2018, позволяет безболезненно играть в футбол в любую погоду.

В-четвертых, каждые два года летом проводится чемпионат мира или Европы, так что как бы мы ни хотели, наступает пауза в клубных соревнованиях.

Что же касается плюсов системы «осень-весна», то они очевидны - прежде всего, мы теперь находимся в едином европейском календаре и синхронизировали трансферные периоды с Европой. Такая система комфортна для ведущих клубов страны, по выступлению которых и судят об уровне футбола.

Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Менять в нашем футболе надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию и методику организации тренировочного процесса.

И еще одно очень важное звено. Такого количества ошибок в судействе, как мне кажется, в чемпионате России никогда не было. Причем допускаются элементарные для арбитров такого уровня просчеты. Может быть, при принятии решений судьи слишком уж уповают на VAR. Только так ошибаться нельзя.